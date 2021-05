Zeeman en WE Fashion gelinkt aan dwangarbeid

Amsterdam De Nederlandse kledingbedrijven Zeeman en WE Fashion deden tot voor kort zaken met Indiase spinnerijen waar gedwongen arbeid schering en inslag is. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksorganisaties SOMO en Arisa.

Uit gesprekken met 725 werknemers op 29 spinnerijen in Tamil Nadu, een deelstaat in het zuiden van India, kwam naar voren dat de meeste textielarbeiders met valse loonbeloftes naar spinnerijen worden gelokt, terechtkomen in zeer primitieve hostels die grotendeels zijn afgesloten van de buitenwereld en door middel van dreigementen worden gedwongen buitensporig veel overuren te maken.

Ook is er in sommige gevallen sprake van kinderarbeid. Sinds de coronacrisis is de situatie bovendien alleen maar verslechterd, zegt SOMO-onderzoeker Pauline Overeem.

Onderzochte spinnerijen zijn aantoonbaar gelinkt aan de productieketens van zeker tien westerse bedrijven, waaronder de Nederlandse merken Zeeman en WE Fashion. Het werkelijke aantal westerse kled..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .