Blij met elke dakloze die ‘ja’ zegt

Mobiele prikstraat, tolken, een straatdokter: de GGD Utrecht doet alles om een kwetsbare groep te bereiken die je niet zomaar een brief kunt sturen. De grootste uitdaging is om de daklozen over te halen een vaccinatie te accepteren.

Utrecht

Of hij zich deze woensdagochtend zal laten vaccineren? De 51-jarige dakloze Pool twijfelt nog, iets voor negenen die ochtend. ‘Ik heb last van mijn been, ik hoorde dat dat erger kan worden van zo’n prik’, zegt hij in gebrekkig Duits tegen Peter Rouw, manager van het Leger des Heils. ‘Ik ben een beetje bang.’ Hij trekt er een moeilijk gezicht bij.

Rouw is verantwoordelijk voor de Utrechtse opvanglocatie waar de man verblijft. In het pand aan de statige Maliebaan wonen nu negentien kwetsbare daklozen, afkomstig uit Oost-Europa. Deze ochtend komt de vaccinatiebus van de GGD regio Utrecht er langs. Die begint woensdag met zijn tour langs zo’n vijftien Utrechtse opvanglocaties voor daklozen en illegalen.

