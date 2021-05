Tachtig procent laat zich inenten

Den Haag 83 procent van de Nederlanders is bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat is een enorme groei ten opzichte van november, toen 59 procent van de bevolking bereid was een prik te laten zetten. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en het EenVandaag Opiniepanel.

Het aantal mensen dat geen coronavaccin wil, is sterk afgenomen; van 28 procent in november naar 13 procent nu. Uit het onderzoek, dat gehouden werd onder 25.971 respondenten, blijkt dat de vaccinatiebereidheid verschilt per aangeboden vaccin. Zo zijn mensen minder happig om AstraZeneca te krijgen dan Pfizer of Janssen.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gehouden in de eerste drie maanden van dit jaar, blijkt dat leeftijd een belangrijke factor is als het gaat om vaccinatiebereidheid. Ouderen zijn eerder bereid zich te laten vaccineren dan jongeren. Van de zestien- tot dertigjarigen is 64 procent van plan zich te laten vaccineren, of is al ingeënt. Onder 75-plussers is dit 81 procent.

Tussen mannen en vrouwen..

