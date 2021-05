Met het risico publiek afgedroogd te worden

Utrecht

Twee onbekenden staan tegenover elkaar in het Máximapark in Utrecht. Er wordt hartgrondig gefoeterd. De pijn ging heen en weer, zegt de een, maar gelukkig kunnen beide mannen erom lachen - nou ja, eentje bijna. Michiel (52), die in het dagelijks leven met vluchtelingen werkt, woont pas net in Utrecht. Sean (18) zit midden in zijn vwo-examens en moest van z'n moeder naar buiten. Zo vonden ze de schaaktafels in het park, en zo werd Sean in een spannende match van ruim een uur vakkundig afgedroogd door Michiel. Hij zint al op revanche en is zijn examenspanning in elk geval even vergeten.

De drie schaaktafels in het Máximapark zijn een initiatief van Jesús Medina Molina (51), die zich onder de naam Urban Chess ..

