Historische uitspraak in klimaatzaak: Shell moet CO2-uitstoot drastisch verminderen

Shell is verplicht de uitstoot van CO2 terug te dringen met 45 procent ten opzichte van 2019. Dat oordeelt de rechtbank van Den Haag in een zaak die is aangespannen door onder meer Milieudefensie. Deze historische uitspraak is een eclatante overwinning voor Milieudefensie en leidt ertoe dat Shell mogelijk nieuwe investeringen in olie moet nalaten.