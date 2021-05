VS: 'Gedeelde toekomst voor Israël en de Palestijnen'

Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tijdens zijn bezoek dinsdag aan Jeruzalem en Ramallah. De Amerikanen zelf zetten een eerste stap richting de Palestijnse Autoriteit door de aangekondigde heropening van het consulaat in Oost-Jeruzalem, dat door de regering Trump was gesloten.

In een gesprek met deze krant stelde de Palestijnse ambassadeur Rawan Sulaiman dat er geen rechtstreeks contact meer is tussen het Israëlische en Palestijnse politieke leiderschap. Zij ziet net als de Amerikaanse president Biden nog wel mogelijkheden voor een tweestatenoplossing, maar dan alleen via een brede internationale betrokkenheid. ‘We kunnen niet meer een-op-een zaken doen met Israël,..

