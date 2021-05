Minder coronavaccinaties op de Biblebelt

Inmiddels hebben de meeste 65-plussers in Nederland een eerste prik gekregen. Bij zeventigers en tachtigers kreeg al zo’n 90 procent minstens een dosis van een coronavaccin. In de Biblebelt, in gemeenten als Urk, Staphorst en Neder-Betuwe, zijn inwoners veel minder bereid een prik te halen. De vaccinatiegraad van 65-plussers in deze gemeenten ligt tussen de 35 en 73 procent, zo meldt het Outbreak Management Team (OMT).

Het RIVM is van plan woensdag de cijfers over de vaccinatiegraad van alle gemeenten bekend te maken. In Amsterdam en Rotterdam is tot nog respectievelijk 68 en 71 procent van de 65-plussers ingeënt. In veel wijken ligt dit percentage nog veel lager, tussen de 40 en 60 procent, stelt het OMT.

uitbraken

‘In de bev..

