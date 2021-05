Kortjes NL (8, voorlopige lijst)

Premier Mark Rutte wil erover denken of er niet meer ministers nodig zijn om het kabinetswerk nog aan te kunnen. ‘Zodat je die vier jaar kunt overleven en er ook gezond weer uitkomt’, zei hij een dag na het voorlopige afscheid van de opgebrande minister Bas van ’t Wout. <

Helft leidinggevenden gemeenten is vrouw

Bij de Nederlandse gemeenten is 43 procent van de leidinggevenden een vrouw. Dat is aanzienlijk meer dan in het bedrijfsleven, waar slechts 26 procent van de leidinggevenden een vrouw is. Het bruto maandsalaris van mannelijke en vrouwelijke ambtenaren is vrijwel gelijk. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2020 van het A & O fonds Gemeenten, het fonds van alle Nederlandse gemeenten. <

Voor het eerst miljoen prikken in een week

Iets meer dan een miljoen Nederlanders zijn vorige week gevaccineerd tegen het coronavirus. Voor het eerst komt het aantal prikken boven die grens uit. In totaal zijn nu 6,15 miljoen Nederlanders gevaccineerd. Van hen hebben 2,3 miljoen ook al de herhaalprik gekregen. <

OMT sluit coronagolf komende winter niet uit

Het Outbreak Management Team (OMT) sluit een nieuwe golf van coronabesmettingen komende winter niet uit, zo wordt duidelijk uit het laatste advies dat de deskundigen naar het kabinet hebben gestuurd. Een nieuwe uitbraak kan plaatsvinden als er bepaalde tegenvallers zijn, zoals dat de mate waarin vaccins beschermen in de loop der tijd vermindert of er nieuwe besmettelijkere varianten opduiken. <

‘In 2023 Scherpenzeel en Barneveld één gemeente’

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen dat Scherpenzeel en Barneveld in 2023 één gemeente vormen. Tegen de herindeling is met name in Scherpenzeel veel verzet, maar volgens GS is herindeling de enige oplossing voor beide gemeenten om in de toekomst daadkrachtig te kunnen blijven. <

VVD’er Yesilgöz nieuwe staatssecretaris EZK

Dilan Yesilgöz-Zegerius is dinsdagmiddag op Paleis Huis ten Bosch beëdigd als nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De VVD’er krijgt klimaat en energie in haar portefeuille, een beleidsterrein waar zij eerder in de Tweede Kamer al het woord over voerde. Yesilgöz, Kamerlid namens de VVD sinds 2017, noemt het ‘eervol en gaaf’ dat zij staatssecretaris wordt. ‘Ik heb er heel veel zin in.’ <

Agent Landgraaf schiet op band automobilist

Een agent in Landgraaf heeft dinsdagmiddag op een auto geschoten toen de bestuurder op hem probeerde in te rijden. De bestuurder is aangehouden voor poging tot zware mishandeling, meldt de politie. Het incident gebeurde bij een afzetting bij een woningbrand aan de Rector Fischerstraat. Daar weigerde de verdachte om lopend naar zijn huis in diezelfde straat te gaan. In plaats daarvan stapte hij in zijn auto en reed op de agent af. <

Lagere score behaald bij eindtoets groep 8

De kinderen in groep 8 van de basisschool die dit jaar de Centrale Eindtoets hebben gedaan, haalden daar een gemiddelde score van 535 op. Dat is het laagste resultaat in vijf jaar tijd. De scores lopen van 501 tot 550. Volgens het College voor Toetsen en Examens is er sprake ‘van een kleine, maar aantoonbare leervertraging vanwege de coronamaatregelen'. <

Kamer: voor zomer plan voor hogere zorglonen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet nog deze zomer met een voorstel komt om zorgpersoneel meer te betalen en betere arbeidsvoorwaarden te bieden. Het voorstel moet gedaan worden met een twee weken geleden verschenen advies van de SER ‘in de hand', zo staat in de motie die werd ingediend door SP-Kamerlid Peter Kwint. Daarin stonden meer voorstellen om de positie van zorgmedewerkers te verbeteren. In het SER-advies stond dat de lonen van een deel van de zorgmedewerkers structureel achterblijven bij de markt. <

Konijn en haas dit jaar nog vrij te bejagen

Hazen en konijnen staan in ieder geval in het komende jachtseizoen nog op de lijst van vrij bejaagbare dieren. Een Kamermeerderheid vroeg het kabinet eerder dit jaar een einde te maken aan de vrije jacht op deze soorten. Maar demissionair landbouw- en natuurminister Carola Schouten wil eerst nader onderzoek doen. <

Merkel gaat ‘kaping’ bespreken met Putin

De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaat de kaping door Belarus van een passagiersvliegtuig met een Belarussische dissident bespreken met de Russische president Vladimir Putin. Al kan ze nog niet beoordelen of Rusland betrokken was bij de ‘ongekende en onaanvaardbare’ actie. Tot dusver zijn er geen ‘betrouwbare bevindingen’ over de rol van Rusland, zei Merkel na afloop van de EU-top in Brussel die plotseling deels in het teken kwam te staan van Belarus. <

Geen besluit EU-leiders over lasten vergroening

Een gevoelig besluit over hoe de lasten van de Europese vergroening het komende decennium over de EU-lidstaten moeten worden verdeeld, is door de EU-leiders vooruitgeschoven. Op hun top in Brussel konden ze het niet eens worden over een verdeling van de kosten om de CO 2 -uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Een voorstel om daarvoor de economische welvaart per lidstaat te nemen werd na urenlang beraad uit de conclusies geschrapt. <

Polen begint loterij voor gevaccineerde mensen

Polen begint een loterij voor mensen die al ingeënt zijn tegen het coronavirus om zo mensen aan te sporen zich te laten vaccineren. De winnaars kunnen geldprijzen tot 223.000 euro krijgen, of een auto. Tot dusver hebben 18,3 miljoen Polen, op een bevolking van ruim 37 miljoen, een inenting gekregen. 5,6 miljoen van hen zijn al volledig ingeënt. <

'100 miljoen vaccins voor arme landen'

De 27 EU-leiders zijn op hun top in Brussel overeengekomen nog voor eind dit jaar minstens 100 miljoen coronavaccins aan arme landen te schenken. In hun slotconclusies verklaren ze het delen van hun vaccins te zullen versnellen om landen die prikken tekort komen te helpen. Door de tegenvallende leveringen van farmabedrijven was de EU eerder terughoudend. <

Gezondheidsminister Tsjechië vertrekt weer

De Tsjechische gezondheidsminister Petr Arenberger zal zijn functie neerleggen en worden vervangen door een van zijn recente voorgangers. Hij was de vierde persoon die sinds het begin van de coronapandemie deze functie bekleedde. Het vertrek is dinsdag bekendgemaakt door premier Andrej Babis. Arenberger zal worden vervangen door Adam Vojtech. Die trad in 2017 aan, maar vertrok vanwege kritiek op de wijze waarop werd omgegaan met een stijging van het aantal coronabesmettingen. <

Siciliaanse vulkaan Etna weer uitgebarsten

Op het Italiaanse eiland Sicilië is dinsdagmiddag de vulkaan Etna opnieuw uitgebarsten. Eerder gebeurde dat dit jaar in februari. Volgens het nationaal instituut voor geofysica en vulkanologie (INGV) gaat ook deze eruptie gepaard met dikke rookwolken en wordt as tot 4 kilometer de lucht in geslingerd. <

Oplevering Sagrada Familia uitgesteld

De oplevering van de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona is door de coronapandemie opnieuw uitgesteld. Doordat het toerisme instortte en de basiliek nauwelijks nog bezoekers kreeg, zijn er te weinig inkomsten voor de bouw binnengekomen. De Sagrada Familia had volgens de planning in 2026 klaar moeten zijn, maar de bouw moest negen maanden worden stilgelegd. Wanneer de basiliek nu klaar is, kan de bouworganisatie niet zeggen. <

Vriendin Protasevitsj voorlopig in hechtenis

Sofia Sapega, de 23-jarige vriendin van de eveneens opgepakte Belarussische journalist Roman Protasevitsj, blijft voorlopig twee maanden in hechtenis. Dat heeft onder meer de onafhankelijke Russische nieuwssite Dozjd dinsdag bekendgemaakt. Wat haar precies ten laste is gelegd, is nog onduidelijk. <

Belarus deelt transcript gesprek vlucht RyanAir

Het ministerie van Transport van Belarus heeft dinsdag de vermeende transcriptie gedeeld van het gesprek tussen de piloot van de Ryanair-vlucht die zondag werd onderschept en de Belarussische vluchtleiding. In het gesprek is het moment te lezen dat de vluchtleiding de piloot meedeelt dat een bericht is binnengekomen over een mogelijke bom aan boord van het vliegtuig. <

VS willen helpen bij wederopbouw Gaza

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat de Verenigde Staten willen helpen bij de wederopbouw van de Gazastrook. De mensen in het gebied helpen is volgens de minister een belangrijke stap om de wapenstilstand tussen Hamas en Israël te handhaven. Blinken is in Israël en sprak dinsdag al met premier Benjamin Netanyahu. <

Top tussen presidenten Biden en Putin op 16 juni

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Putin hebben op 16 juni in Zwitserland hun eerste persoonlijke ontmoeting. Plaats van handeling is Genève. Dat hebben het Witte Huis en het Kremlin dinsdag bekendgemaakt. Eerder meldde CNN het Amerikaans-Russische topoverleg volgende maand op basis van twee anonieme ambtenaren. <

Twee miljoen Indiërs geëvacueerd om cycloon

India heeft bijna twee miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende cycloon Yaas. De oostelijke staten West-Bengalen en Odisha krijgen woensdag te maken met windstoten tot mogelijk 165 kilometer per uur, slechts een week nadat aan de westkust zeker 155 doden waren gevallen door cycloon Tauktae. Sinds zondag worden er Indiërs in veiligheid gebracht. <

Wet in Florida tegen ‘censuur’ techbedrijven

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft een wet ondertekend die techbedrijven zoals Twitter en Facebook beboet als ze de accounts van politieke kandidaten blokkeren. DeSantis, een Republikein die wordt beschouwd als een mogelijke presidentskandidaat voor 2024, zei dat de maatregel deel uitmaakt van de ‘strijd tegen censuur door grote techbedrijven'. <

Tata pakt overlast van hoogovens sneller aan

Staalbedrijf Tata Steel gaat veel sneller dan gepland de overlast van het hoogovencomplex in IJmuiden beperken. De maatregelen worden grotendeels al in 2023 afgerond waardoor er veel minder stof in de omringende plaatsen terecht moet komen. Tata kondigde de investeringsplannen hiertoe in december al aan, maar zei toen nog dat die in 2030 afgerond zouden zijn. Onder druk van de omgeving en de provincie Noord-Holland is nu besloten de stappen zo snel mogelijk te zetten. <