‘Overheid bepaalt straks wat leerlingen moeten denken'

Scholen moeten méér en gerichter aandacht besteden aan vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Over die wetswijziging stemt de Eerste Kamer binnenkort. Christelijke scholen zijn bezorgd. Ze vrezen een algemeen heersende mening opgedrongen te krijgen.

Den Haag

Respect tonen voor elkaar, voor de democratie en voor vrijheid en diversiteit binnen de samenleving: daar draait het om bij 'burgerschap'. Basis- en middelbare scholen zijn sinds 2006 verplicht aandacht te besteden aan burgerschap, zodat leerlingen op een goede manier deelnemen aan de maatschappij. En die wettelijke taak wordt nu hoogstwaarschijnlijk aangescherpt vanaf augustus, mits de Eerste Kamer komende maand instemt met de wet ‘Verduidelijking burgerschap in het funderend onderwijs’. Aanleiding is dat de huidige wet volgens demissionair onderwijsminister Arie Slob te weinig duidelijkheid biedt. Dit leidde afgelopen najaar bijvoorbeeld nog tot verhitte discussies over hoe reformatorische scholen omgaan met..

