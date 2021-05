Christelijk onderwijs vreest burgerschapswet

Een op handen zijnde wetswijziging leidt er volgens hen toe dat de overheid straks bepaalt hoe onderwijs over vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit eruit moet zien op scholen, menen zij. Burgerschapsonderwijs is nu ook verplicht, maar mag door scholen volledig vrij worden ingevuld. Dat gaf onduidelijkheid, aldus de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, die scholen ondersteunt om de nieuwe wet op een zo goed mogelijke manier in te voeren. Deze nieuwe wet geeft volgens de raad duidelijke kaders.

Volgens voorzitter Berend Kamphuis van Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, is de nieuwe wet gebaseerd op angst en bezorgdheid. ‘De overheid is bang voor verkeerde opvattingen bij burgers. ..

