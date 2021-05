Medewerker van christelijke hulporganisatie ZOA vermoord in Zuid-Sudan

Een 60-jarige lokale medewerker van de christelijke hulporganisatie ZOA is afgelopen week vermoord in de regio Jonglei in Zuid-Sudan.

Apeldoorn

ZOA laat in een persverklaring weten ‘diep geschokt’ te zijn. De medewerker was op weg naar huis, van Gumuruk naar Verteth in Jonglei, toen hij slachtoffer werd van geweld. Volgens ZOA-woordvoerder KlaasJan Baas was dit niet vanwege de aanwezigheid van ZOA in het gebied, dat ter plekke noodhulp verleent, maar was de man ‘op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats’.

In Zuid-Sudan, dat in het oosten van Afrika ligt en sinds 2011 onafhankelijk is, heerst al jarenlang de ‘hoogste graad van hongersnood’, zegt Baas. ‘Tegelijk is er onvoorstelbaar veel geweld tussen bijvoorbeeld families. De overheid heeft weinig grip op de conflicten, er heerst anarchie. Vorige week werden nog twee voorraadschuren met eten in brand gezet.’ Daarn..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .