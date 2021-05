Kabinet neemt schulden slachtoffers Toeslagenaffaire over

Het kabinet zet een nieuwe stap in de zoektocht naar schadeherstel voor de slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Mensen die in de private schulden zijn beland door betalingsachterstanden, kunnen die schulden laten overnemen door de overheid. Dat geldt ook voor eventuele bijkomende kosten zoals rente, boetes en de kosten van deurwaarders.

Gedupeerden van het toeslagenschandaal komen in opstand op de Dam.

Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën dinsdag aan de Tweede Kamer. Die had eerder nadrukkelijk gevraagd om een oplossing voor het schuldenprobleem. Een deel van de gedupeerden zit diep in de rode cijfers doordat zij door de Belastingdienst werden geconfronteerd met de terugvordering van torenhoge bedragen aan kinderopvangtoeslag. Daardoor konden zij hun rekeningen vaak niet meer op tijd betalen.

Hersteloperatie

Het overnemen van de schulden is deel van de hersteloperatie die in december 2020 in gang werd gezet.

