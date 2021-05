Geen registratie, geen coronapas

Wie met zijn vaccinatie niet geregistreerd staat in het systeem van gezondheidsdienst RIVM, dreigt de begeerde QR-code mis te lopen van de zogeheten coronapas. Daarmee moet per 1 juli vrij reizen door Europa mogelijk worden.

(beeld afp / Tom Little)

Een bioscoop in de Deense hoofdstad Kopenhagen werkt al met een app met een ‘coronapas’.

Bilthoven

Het RIVM slaat alle vaccinatiegegevens op in een centraal registratiesysteem, CIMS geheten. Al langer trekt het instituut aan de bel dat dit verre van compleet is. Niet alle gevaccineerden geven toestemming voor registratie (dat is verplicht), bovendien lopen huisartsen en zorginstellingen achter met het doorgeven van de gegevens. Ongeveer de helft van hun data ontbreekt nog. De GGD’en, die verreweg de meeste mensen prikken, geven hun vaccinatiedata wel vloeiend door.

Van zo’n 1 miljoen mensen ontbreken de vaccinatiegegevens – op de ongeveer 6 miljoen die inmiddels minimaal een eerste prik hebben gehad. Een incompleet systeem belemmert een adequate monitoring van de effecten van vaccinaties. Zo is er nauwelijks ..

