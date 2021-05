(On)kruidenthee is goed voor de natuur

Matthijs Westerwoudt van Wilder Land: 'We proberen bij te dragen aan herstel van biodiversiteit.'Â

Nieuwsgierig kijkt ondernemer Matthijs Westerwoudt hoe de holy smokey-kruidenthee bevalt die hij schenkt. Het is een blend van Hollandse bodem. Het brouwsel van moerasspirea, berkenblad en munt smaakt inderdaad rokerig en dat is even wennen, weet hij.

businessmodel

Na zijn studies bedrijfskunde en psychologie trof hij in Van Diepen een geestverwant. Hij had ook die ongebruikelijke combinatie van studies gedaan. Samen vonden ze het ‘vet’ om te werken aan landschaps- en natuurherstel en tegelijkertijd commercieel bezig te zijn. ‘Natuurherstel alleen is meer een hobby voor filantropen, wij wilden het combineren met een business. Zonder businessmodel stopt het natuurherstel zodra de geldschieter ermee ophoudt. Je moe..

