Middelbare scholen mogen vanaf 31 mei weer helemaal open, verplicht vanaf 7 juni

Den Haag

Dat zei minister Arie Slob (basis- en voortgezet onderwijs) zaterdagmiddag na afloop van het Catshuisberaad. Voor leerlingen onderling geldt de anderhalvemetermaatregel niet langer, tegenover hun docenten wel. De mondkapjesregels zijn wel gewoon van kracht.

Een aanvullende maatregel is dat aan zowel leerlingen als docenten wordt gevraagd twee maal per week een zelftest te doen. Slob kondigde aan dat vanaf eind volgende volgende week alle scholen daartoe over voldoende zelftests kunnen beschikken. De zelftest is niet verplicht, maar ‘we zullen er alles aan doen om het gebruik te bevorderen’, zei Slob.

De kabinetsbeslissing is gebaseerd op een advies van het Outbreak Management Team en werd al verwacht. Nu nog krijgen de meeste leerl..

