Waarom kikkers geen nieuwe poten krijgen

De Mexicaanse axolotl is een apart soort salamander, die zijn leven lang in het larvale stadium blijft hangen. Als een roofdier een poot afbijt, zal die weer helemaal aangroeien. Het duurt soms een poos, maar het resultaat is dan ook bijzonder: een poot die net zo goed werkt als het oude lichaamsdeel, zonder littekens.

Dit vermogen om een lichaamsdeel te vervangen zie je nauwelijks bij andere gewervelde dieren. Een kikker die een poot verliest, moet het daarna doen met een stompje van kraakbeen dat niet echt een goede vervanging is. Een internationale groep wetenschappers heeft nu de axolotl vergeleken met de Afrikaanse klauwkikker om te zien hoe het verschil tussen de soorten ontstaat.

Bij de axolotl vormt zich, na het verwijderen van een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .