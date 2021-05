Techbedrijven bouwen met updates rust in

Als er een bedrijfstak is die profiteert van het thuiswerken, zijn het de aanbieders van kantoorsoftware voor mail, agenda’s, videobellen, tekstverwerken en dataopslag. Stond je virtuele werkplek al in een omgeving van waarschijnlijk Microsoft 365 of Google Workspace (voorheen GSuite), ruim een jaar geleden werd het hele kantoor voor velen virtueel.

In een enorm tempo bouwde zowel Microsoft als Google onder druk van die nieuwe werkelijkheid nieuwe features in zijn pakketten, op de hielen gezeten door concurrerende diensten. Slack bijvoorbeeld is een werkomgeving gebouwd rond chatten en andere vormen van communicatie, en kiest de weg van zo veel mogelijk integratie met diensten van andere partijen, zoals Google Documenten en de plann..

