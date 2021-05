De Jonge wil uitwisseling van vaccins

Den Haag

De Jonge blijft erbij dat het ‘een heel onhandige manier' is om aan het vaccin te komen, en denkt ook dat huisartsen beter onderling de overgebleven spuiten kunnen uitwisselen. ‘Het voorziet kennelijk in een behoefte en dat is prima. Maar ik geloof niet dat het de allerbeste manier is om met het surplus om te gaan.' Het idee van de website is dat huisartsen zich kunnen aanmelden. Mensen die graag geprikt willen worden, moeten vervolgens de site in de gaten houden. Wie zich binnen tien minuten als eerste bij de betreffende huisarts meldt, kan een inenting krijgen. <