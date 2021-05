Al 100.000 euro voor moskee El-Fath in Den Haag na grote brand

Met een crowdfundingsactie is in minder dan een dag tijd meer dan 100.000 euro ingezameld voor moskee El-Fath. Het gebouw is getroffen door de grote brand in de Haagse Wouwermanstraat.

Brandschade in de Schilderswijk nadat er bij meerdere woningen een brand heeft gewoed. Zo'n 40 woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar.

Den Haag

De oorzaak van de brand, waarbij niet alleen de moskee, maar ook veertig woningen uitbrandden, is nog niet bekend. Volgens de brandweer woonden de bewoners in deze huizen in erbarmelijke omstandigheden. Er lopen talloze acties om de getroffenen te helpen.

‘Als umma (moslimgemeenschap, red.) kunnen we het niet over ons hart verkrijgen dat we een moskee verliezen’, schrijven de initiatiefnemers van de actie voor moskee El-Fath. ‘We moeten er samen voor zorgen dat de broeders en zusters zo snel als mogelijk weer naar hun geliefde moskee kunnen terugkeren.

Bewonersvereniging De Paraplu organiseert een inzameling van zowel geld als spullen (kleding, toiletartikelen, speelgoed). Het Leger des Heils biedt gratis kleding aan.

De nabijgelege..

