Corona slaat harder toe dan griep

In de eerste coronagolf stierven ongeveer evenveel Nederlanders als in de twee keer zo lange griepgolf van 2018. Zonder lockdown was volgens het CBS de sterfte veel hoger geweest.

Den Haag

De eerste coronagolf duurde negen weken, de griepgolf in 2018 hield achttien weken aan. Per week was de sterfte tijdens de eerste uitbraak van het coronavirus dus zo'n beetje het dubbele van de heftige griepwinter. In de negen weken vanaf 6 maart 2020, de dag waarop het eerste sterfgeval door corona in Nederland werd gemeld, stierven volgens schattingen van het CBS bijna 9000 mensen meer dan verwacht. Tijdens de griepepidemie in de winter van 2017-2018 was de oversterfte ongeveer 9400.

Hoewel beide virussen vooral ouderen raakten, was de overledene aan COVID-19 gemiddeld jonger dan die aan griep. Corona zorgde voor verhoogde sterfte in alle leeftijdsgroepen. Van de COVID-slachtoffers was de meerderheid man; aan de griep overle..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .