In Groene Hart komt een heel nieuw dorp

Zuidplas

De gemeenteraad van Zuidplas heeft woensdagavond ingestemd met de ontwikkeling van een nieuw dorp. In de Zuidplaspolder, tussen Zoetermeer, Gouda en Rotterdam, moeten 8000 woningen verrijzen en twee nieuwe bedrijventerreinen. De gemeente Zuidplas – bestaande uit Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle – zegt dat met de komst van het ‘Vijfde Dorp' geschiedenis wordt geschreven. ‘Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er in Nederland geen zelfstandig dorp meer van deze omvang met een nieuwe naam gerealiseerd.' De bouw begint naar verwachting in 2024. Eerst moeten er nog plannen worden opgesteld waarin het Vijfde Dorp en het omringende landschap nader vorm gaan krijgen. Burgemeester Han Weber spreekt van een ‘belangrijk en historisch besluit' en is blij met de ruime meerderheid die het in de gemeenteraad kreeg. Alleen de SP, met twee zetels, stemde tegen. <