'Sterven is meer dan een medisch gebeuren'

Rotterdam

Waarom heeft Nederland een expertisecentrum over sterven nodig?

Wat zijn dat voor verschijnselen tijdens het sterven?

‘Ik weet nog dat iemand in het hospice net zijn laatste adem had uitgeblazen. De sfeer in de kamer veranderde daarna totaal. Er ontstond een diep gevoel van vrede, sereniteit. Het is bijna niet onder woorden te brengen. Ik weet ook van ervaringen dat stervenden een visioen kregen van overleden dierbaren die ze terugzagen, of van een religieuze figuur die hen opwachtte. Of dat een kamer zich vulde met wit licht. Dit soort dingen komt veel vaker voor dan we denken, maar mensen spreken er niet over. Ze zijn vaak bang dat het gebagatelliseerd wordt of belachelijk wordt gemaakt. En dat is pijnlijk. Het zijn juist ..

