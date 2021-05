Geloof in 'een hiernamaals' groeit

Rotterdam

Het vandaag gepubliceerde onderzoek gaat over de vraag hoe Nederlanders denken over sterven anno 2021. De peiling, uitgevoerd door bureau MarketResponse, is een vervolg op soortgelijk onderzoek dat vijf jaar geleden in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Sterven plaatshad. Deze keer deden 509 mensen van 18 jaar en ouder mee. De rapportage, die volgens de stichting een representatief beeld toont, is mede-onderdeel van de Dag Aandacht voor Sterven die op 24 mei plaats heeft.

Vergeleken met 2016 zijn Nederlanders zichzelf vaker gaan beschouwen als ‘religieus’ (van 32 naar 39 procent) of ‘spiritueel’ (van 23 naar 37 procent). Vooral jongeren (18-24 jaar, 48 procent) en jongvolwasse..

