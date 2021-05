Psychiaters: pak patiënten uitkering niet af

Den Haag

De Vereniging de Nederlandse ggz heeft nog geen ‘omvattend beeld’ van het probleem, meldt directeur Veronique Esman in een gezamenlijke verklaring van de Nederlandse ggz, organisatie voor psychische gezondheid Mind en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Maar, schrijven de organisaties, er zijn signalen dat de uitkering van een aantal psychiatrische patiënten is stopgezet nadat zij gedwongen zijn opgenomen. Het gaat vooralsnog om drie gevallen in Amsterdam en enkele in de provincies Utrecht en Noord-Brabant.

Wettelijk is het stopzetten of korten van uitkeringen van psychiatrische patiënten mogelijk, maar het was tot nu toe niet bekend dat gemeenten dit ook daadwerkelijk deden. De maatregel vloeit..

