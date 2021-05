EU-parlementariër overgeleverd

Brussel

België heeft de extreemrechtse Griekse Europarlementariër Ioannis Lagos zaterdag aan Griekenland overgeleverd. Het voormalige kaderlid van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad is in Griekenland tot ruim dertien jaar cel veroordeeld. Het Europees Parlement stemde eind april met overweldigende meerderheid in met de opheffing van Lagos' immuniteit. Gouden Dageraad werd in 1993 opgericht door de antisemitische Nikolaos Michaloliakos, een bewonderaar van Adolf Hitler. Op het hoogtepunt in 2015 was de partij de derde in grootte van Griekenland. <