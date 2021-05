'Inperking Radar en Kassa onbegrijpelijk'

Hilversum

Het totale aanbod aan consumentenjournalistiek op NPO 1 gaat door dit besluit volgens BNNVARA van 1,5 uur naar 45 minuten per week.

‘In een tijd waarin de stem van de burger zo vaak niet gehoord wordt door instanties en bedrijven vinden wij het onbegrijpelijk dat de NPO consumentenjournalistiek wil halveren', aldus een woordvoerder van de AVROTROS, waar Radar wordt gemaakt. ‘Met deze plannen laat de NPO opnieuw zien geen oog te hebben voor de behoefte van de samenleving en de kerntaken van de publieke omroep.’

BNN-VARA, de omroep achter Kassa, laat weten hierover ‘stevig in discussie’ te gaan met de NPO. ‘Programma’s als Kassa en Radar kunnen uitsluitend bij de publieke omroep gemaakt worden en zijn van groot belang als tegenmacht in een goed functionerende democratie', aldus Gert-Jan Hox, directeur content bij de omroep, ‘Premier Mark Rutte pleitte onlangs voor ‘een club die uitzoekt waar het misgaat tussen de overheid en burger’, dat is precies wat Kassa al dertig jaar doet.’

niet zo zwart-wit

Volgens een NPO-woordvoerder is het echter niet zo zwart-wit als de twee omroepen stellen. ‘We zijn in gesprek met AVROTROS en BNNVARA om te kijken of we met Radar en Kassa voordeel kunnen halen uit een bundeling van krachten', aldus de woordvoerder. Dat gesprek is echter pas net begonnen, dus er zijn nog geen besluiten genomen.

De NPO-woordvoerder legt uit dat aanpassing van de televisieprogrammering een continu proces is. Er moet door omroepen meer gefocust worden op een jongere doelgroep, die van 20 tot 49 jaar, omdat die nu te weinig zou worden bereikt, ‘omdat dit simpelweg onze taak is: we moeten er voor iedereen zijn’.

Ook wordt er meer gekeken naar mogelijkheden op online-gebied en wordt er rekening gehouden met de groei van aspirant-omroepen Human, PowNed en WNL en de mogelijke nieuwe toetreders Ongehoord Nederland en Omroep Zwart. <