Vaker naar de fysio door corona

Amersfoort

Tussen de 60.000 en 75.000 mensen krijgen fysio, zo blijkt uit een berekening op basis van gegevens uit de Landelijke Database Fysiotherapie, waarin een deel van de Nederlandse fysiotherapeuten bijhoudt welke behandelingen ze uitvoeren. Eind vorig jaar kregen naar schatting 28.000 ex-coronapatiënten hulp van een fysiotherapeut. ‘Wij zijn beduusd van deze cijfers', zegt KNGF-voorzitter Guido van Woerkom. ‘Het is duidelijk dat de zorg voor covid-patiënten zich verplaatst naar de eerste lijn, en naar de fysiotherapie in het bijzonder.' De behandelduur is gemiddeld tachtig dagen. De klachten lopen uiteen van ademhalingsproblemen, oververmoeidheid en verlies van spiermassa tot psychische problemen, of een combinatie daarvan. <