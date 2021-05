Erasmusbrug voor even groen verlicht

Rotterdam

Het Wereld Natuur Fonds (WNF),

het Eurovisie Songfestival en dj

Armin van Buuren vragen gezamenlijk aandacht voor de planeet. Daarom wordt de Erasmusbrug in Rotterdam zaterdag groen verlicht, terwijl Van Buuren de muziek verzorgt.

Het evenement is te volgen via een livestream van het Eurovisie Songfestival. Het doel van de actie is om een miljoen handtekeningen te krijgen voor de petitie #VoiceForThePlanet. Als dat lukt, wordt de petitie later dit jaar aangeboden aan verschillende wereldleiders, in de hoop dat zij vervolgens de beste beslissingen nemen voor de planeet. <