Kamer wil Afghaanse tolken snel laten komen

Den Haag

Ondanks de zeer beperkte tijd tot het vertrek van de laatste militairen, waarschijnlijk in juli, merken Vluchtelingenwerk, militaire vakbonden en veteranen nog niets van een versnelling in het proces om tolken die dat willen naar Nederland te halen. Dat ministers Ank Bijleveld en Stef Blok (van respectievelijk Defensie en Buitenlandse Zaken) een heel ambtelijk briefje over de zaak naar de Kamer stuurden, met bijna geen informatie, heeft de Kamer verder verontrust. De veiligheidssituatie in Afghanistan verslechtert met de dag en de taliban zinnen op wraak jegens Afghanen die met westerse troepen werkten.

‘Deze mensen hebben een onmisbare rol vervuld voor onze militairen in Afghanistan’, zegt Jeroen ..

