Boot ramt Gerrit Krolbrug in Groningen

Groningen

De Gerrit Krolbrug in Groningen ziet eruit alsof een reus het brugdek van de pijlers heeft getrokken en het daarna heeft geprobeerd terug te leggen. In werkelijkheid was het een Duits vrachtschip, de Bodensee, dat in de nacht van vrijdag op zaterdag met volle kracht tegen de brug aan voer. De brug is total loss en hangt scheef in het draaischarnier. Er zijn geen gewonden gevallen bij de aanvaring. Een scooterrijder die over de brug reed, viel van zijn scooter maar kwam met de schrik vrij. Een blaastest wees uit dat de schipper, een 59-jarige man uit Tsjechië, niet onder invloed van alcohol of drugs was tijdens de aanvaring. Het schip was technisch in orde.

De belangrijke verkeersader is afgesloten, er ka..

