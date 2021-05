‘Droogte is zo goed als voorbij'

Door het wisselvallige weer sinds vorige zomer is de droogte van afgelopen jaren zo goed als voorbij. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil weer normaal en ook het neerslagtekort is kleiner dan gebruikelijk. De komende tijd blijft er dagelijks kans op buien, waardoor voorlopig geen sprake is van ernstige droogte. Dat meldt het weerbureau Weeronline.nl.

De Bilt

Op dit moment bedraagt het neerslagtekort slechts 26 millimeter. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen Nederland rond deze tijd ongeveer 110 millimeter tekortkwam. Het neerslagtekort is het verschil tussen hoeveel water er verdampt en hoeveel regen er valt. Halverwege mei is het neerslagtekort normaal circa 40 millimeter.

De ernstige droogte van 2018 en regionaal ook in 2019 en 2020 zorgde in het oosten en zuiden voor bijzonder lage grondwaterstanden. Het afgelopen half jaar is er zo veel regen gevallen, dat het grondwater op veel plaatsen weer op niveau is. Vooral oktober en december 2020 en januari van dit jaar verliepen kletsnat. Ook mei verloopt tot dusver nat. In de eerste twee weken van deze maand viel gemiddeld over Nederland al bijna een maandsom regen. Er is zo'n 40 millimeter gevallen, tegen de gebruikelijke 56 in een gehele meimaand.