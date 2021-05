‘Homofobie op school blijft een probleem’

Op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie wordt aandacht gevraagd voor geweld en discriminatie van lhbti’ers. ’Homofobie komt vooral voor op plekken waar minder ruimte is om anders te zijn dan de norm: in de voetballerij of op scholen’, steltsociaal wetenschapper Laurens Buijs.

Daniel van den Bergh (20): 'Natuurlijk doet het me iets als ik word uitgescholden, maar ik probeer recht vooruit te kijken en door te gaan waar ik mee bezig ben.' (beeld nd)

Amsterdam

‘De gevolgen van homofobie kunnen heel groot zijn. Mensen kunnen op jongere leeftijd een heel laag zelfbeeld ontwikkelen waar ze hun leven lang last van blijven houden’, vertelt Laurens Buijs. Hij is sociaal wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en doet onder meer onderzoek naar anti-homogeweld en homo-emancipatie.

Het is vandaag de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie. Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor discriminatie en geweld op grond van seksuele voorkeur en genderidentiteit. Iets wat volgens Buijs hard nodig is: ‘Mensen die met homo- of transfobie te maken krijgen, hebben meer kans op eenzaamheid, verslaving of suïcidale gedachten.’

In de psychologie wordt homofobie gedefinie..

