Máxima, sterke vrouw naast de koning

Haar verjaarsdagcadeau ontving koningin Máxima vorige week al. In het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré beleefden Máxima en haar gezin en schoonmoeder, samen met artiesten en kinderen, een muzikale avond. Een cadeau dat goed bij de vijftigjarige past. Ze is erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas. Tien jaar geleden sprak ze de wens uit – en sindsdien heeft ze zich er ook voor ingezet – dat alle basisscholieren toegang moeten hebben tot structureel en kwalitatief muziekonderwijs

Máxima weet maar al te goed dat je niet alleen van muziek kunt houden, maar er ook diep door geraakt kunt worden. Haar beroemde traan, nauwkeurig in beeld gebracht tijdens de huwelijksdienst van het koninklijk paar in 2002, welde op na het horen van de klanken van bandoneonist Carel Kraayenhof. Diezelfde Kraayenhof was er op haar muzikale verjaarsdagsfeest weer bij.

Máxima heeft sinds haar entree in Nederland vele harten veroverd. Dat ze hard werkt, is te zien voor een ieder die een blik werpt op haar publieke agenda.

Naast haar werk voor de VN, in het kader van ‘inclusieve financiering’ voor iedereen, legt ze in Nederland veel werkbezoeken af, nu vooral digitaal. Máxima is spontaan en hartelijk en weet haar staatsrechtelijke rol goed vorm te geven. Haar man is de echte koning en zij steunt hem in die staatsrechtelijke functie. Dat werd heel zichtbaar toen ze, deemoedig zittend op een bankje in het paleis, een video deelden met het volk om spijt te betuigen over hun vakantie naar Griekenland. Nadat op sociale media half Nederland over hen heen was gevallen, waren ze halsoverkop teruggekeerd.

Die publieke spijtbetuiging geeft ook aan hoezeer de populariteit van het instituut koningshuis in moderne tijden mede afhangt van de luimen en grillen zoals die rondgaan op sociale media.

Het maakt nieuwsgierig naar het tv-interview dat Matthijs van Nieuwkerk met haar heeft gemaakt en dat vanavond wordt uitgezonden. Zal hij de omstreden reis en de gevolgen ervan voor haar populariteit aansnijden? Op een foto van de werktafel van Máxima is te zien dat Van Nieuwkerk het eerste deel van de door Marcia Luyten geschreven biografie van Máxima onder handbereik heeft. Luyten typeert Máxima als een veelzijdig persoon, die nuchterheid paart aan emoties. Misschien belichaamt Máxima daarmee wel de perfecte combinatie van vaderland Nederland en moederland Argentinië. <