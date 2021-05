Hoarding: als verzamelen een probleem wordt

De woning van hoarders ligt soms zo vol dat ze niet meer in een bed kunnen slapen of onder de douche kunnen stappen. In de eerste Nederlandse Hoarding Week, van 17 tot 21 mei, wordt aandacht gevraagd voor de verzamelstoornis waar minstens 2 tot 5 procent van de bevolking aan lijdt.

Eindhoven

Het is lastig een Nederlandse synoniem te vinden voor hoarding, vertelt professional organizer Hilde Verdijk, een van de organisatoren van de Hoarding Week. ‘De term ‘verzamelwoede’ heeft iets agressiefs in zich, terwijl dat zelden van toepassing is op mensen met hoardingproblematiek. ‘Problematisch verzamelen’ dekt de lading ook niet, omdat de verzamelaar zelf zijn spullen meestal niet als probleem ziet, en het liefst de verzameling intact laat.

‘Mensen met hoardingproblematiek verzamelen en bewaren heel veel spullen die in de ogen van anderen weinig of geen waarde hebben. Het huis raakt zo vol dat normaal leven niet meer mogelijk is: mensen kunnen soms niet meer in bed slapen, niet meer koken..

