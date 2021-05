NAM-directeur verkeek zich op frustratie in Groningen bij schadeafhandeling van huizen

NAM-directeur Johan Atema heeft zich verkeken op de diepe frustratie van Groningers over de schadeafhandeling van huizen die moeten worden verstevigd als gevolg van aardbevingen. ‘Het spijt me dat ik zoveel onrust heb veroorzaakt en de frustratie heb laten oplopen’, zegt Atema in een interview dat RTV Noord zaterdag met hem had.