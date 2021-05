Koolstofopslag als tussenoplossing

Nederlandse bedrijven in de Rotterdamse haven krijgen mogelijk twee miljard euro subsidie om CO 2 op te slaan in een gasbel onder de Noordzee. Zeven vragen.

Het megaproject met de naam Porthos moet in 2024 operationeel zijn. Het opslagsysteem gaat dan gemiddeld bijna 5000 kilogram CO 2 – het gewicht van een olifant – per minuut (!) in de grond pompen.

Hoe werkt koolstofopslag?

‘Bij industriële processen komt veel CO 2 vrij. In totaal is de Rotterdamse haven zelfs verantwoordelijk voor zo’n 15 procent van de totale Nederlandse CO 2 -uitstoot. Bij een CO 2 -afvangsysteem verlaat het broeikasgas niet de schoorsteen, maar wordt het afgevoerd via een pijpleiding. De leiding loopt naar een oud aardgasveld in de zeebodem, waar het gas onder hoge druk onder de grond wordt gepompt. Koolstofopslag heet officieel carbon capture and storage (ccs).’

Waarom zetten bedrijven hiero..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .