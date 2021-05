Stil protest voor Moria

Waarom begon u aan dit project?

‘Voor mijn bedrijf @huisportret teken ik huizen in opdracht en ben ik actief op Instagram. Daar kwam het account @now_you_see_me_moria voorbij. Via dit account laten vluchtelingen uit Moria door foto’s en filmpjes zien hoe het eraan toegaat in het kamp. De beelden raakten me: in Moria loopt en leeft iemand die roept om aandacht. Toen ze ontwerpers vroegen om posters vorm te geven, maakte ik een poster van een foto waar een tent heel prominent in het midden stond. Dit is precies hoe ik een huis altijd teken, dacht ik. Zo kwam ik op het idee om huisportretten te maken voor de mensen in Moria.’

Hoe ziet een huisportret van een tent eruit?

‘Ik kan geen huisportret maken van een tent, want ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .