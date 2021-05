Belofte om de handel soepel te houden

Londen

Groot-Brittannië en Ierland blijven nauw samenwerken om de handel tussen de landen en Noord-Ierland soepel te laten verlopen. Die belofte deden de Britse premier Boris Johnson en de Ierse premier Micheal Martin na een overleg op het buitenverblijf van Johnson. Sinds de brexit zijn de banden tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk verzuurd. Vooral vanwege passages in de scheidingsdocumenten over de handel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. De partijen stemden in met een open Ierse landsgrens om de vrede, de vrije handel en het reizen op het eiland te behouden. <