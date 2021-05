Onderzoek naar Facebook mag doorgaan

Dublin

De EU is bezorgd dat het toezicht van de Amerikaanse overheid niet overeenstemt met de privacyrechten van EU-burgers, als de gegevens voor commercieel gebruik naar de VS worden gestuurd. De Ierse Data Protection Commissioner (DPC), de belangrijkste toezichthouder van Facebook in de Europese Unie, stelde in augustus een onderzoek in. Na de uitspraak volgde een voorlopig bevel van de DPC. Daarin werd Facebook verteld dat het niet langer standaard contractuele clausules mag gebruiken om te voldoen aan de privacyregels bij het verzenden van gegevens naar de VS.

Facebook had zowel het onderzoek als het voorlopige ontwerpbesluit aangevochten en zei dat deze ‘verwoestende’ en ‘onomkeerbare’ gevolgen dreigden te hebben voor zijn bedrijf. Facebook is namelijk afhankelijk van de gebruikersgegevens om gerichte onlineadvertenties aan te kunnen bieden. Volgens het bedrijf heeft de uitspraak gevolgen voor de 410 miljoen actieve gebruikers in Europa.

Het beroep werd echter verworpen. Volgens de Ierse rechter zijn er door Facebook geen geldige redenen aangevoerd om de beslissing van de toezichthouder te betwisten. Ook met de werkwijze van de toezichthouder was volgens de rechter niets mis.

De Ierse toezichthouder is ook voor andere Amerikaanse techreuzen die hun Europese basis in Ierland hebben, zoals Apple en Google, de belangrijkste privacywaakhond. De uiteindelijke beslissing kan ook voor hen de koers bepalen voor gegevensoverdrachten. Als de Ierse toezichthouder het voorlopige bevel uitvoert, komt er een einde aan de geprivilegieerde toegang die bedrijven in de Verenigde Staten hebben tot persoonsgegevens uit Europa. Daarmee worden ze op gelijke voet gesteld met bedrijven in andere landen buiten het landenblok.

Het mechanisme dat door de Ierse regelgever in twijfel wordt getrokken, de standaardcontractclausule (SCC), is door het Europees Hof van Justitie in een arrest van juli geldig bevonden. Dat hof oordeelde ook dat privacywaakhonden op grond van de SCC's het uitwisselen van gegevens buiten de EU moeten opschorten of verbieden als de bescherming ervan in andere landen niet kan worden gewaarborgd. <