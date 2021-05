Nieuw artikel

De gemeente Doetinchem kondigde een noodverordening af voor het gebied rond stadion De Vijverberg, waar De Graafschap zaterdag thuis speelt tegen Roda JC. Woensdagavond moest de ME ingrijpen na de wedstrijd van De Graafschap tegen Helmond Sport. De verordening geldt zaterdag rond het stadion in de wijken Vijverberg en Oosseld tussen 17.00 uur en 00.00 uur. <

beeld anp

Doodsteken bejaarde vrouw: OM eist 11 jaar

Voor het doodsteken van een 78-jarige vrouw in Oostkapelle is vrijdag in de rechtbank van Middelburg elf jaar celstraf geëist tegen Eduard F. (58). De bewoner van appartementencomplex Parc Zonnehove wordt door het OM verdacht van doodslag op zijn bovenbuurvrouw. Zij werd op 24 mei 2019 gevonden. De man ontkent. <

Oplichters doen zich voor als goed doel

Twee personen zijn aangehouden op verdenking van witwassen en cybercrime. Zij zouden zich hebben voorgedaan als een goed doel en zo ruim een miljoen euro hebben buitgemaakt aan donaties. Bij een van de twee zijn luxegoederen en een dure auto in beslag genomen. <

Brinkman vrijgesproken van lekken ‘Telegraaf’

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag oud-PVV’er en voormalig politieagent Hero Brinkman vrijgesproken van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie aan De Telegraaf. Wel is hij veroordeeld voor het opzoeken van informatie in politiesystemen voor zijn partner. Het voormalige Kamerlid heeft hiervoor een taakstraf van zes uur gekregen, maar hoeft deze niet uit te voeren. <

Oudste drager Militaire Willems-Orde overleden

In het Britse Norfolk is de oudste drager van de Militaire Willems-Orde overleden. Kenneth George (Ken) Mayhew was 104 jaar oud, zo meldt het ministerie van Defensie. Mayhew kreeg de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding in 1946 voor zijn heldhaftige optreden tijdens de bevrijding van Nederland. Er zijn nu geen geridderde helden uit de Tweede Wereldoorlog meer in leven. <

Archief Rotterdam zoekt namen bombardement

Het Stadsarchief Rotterdam is op zoek naar ongeveer 400 namen van mensen die zijn omgekomen bij het Duitse bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. De lijst van slachtoffers is nu niet compleet en bevat 450 namen, terwijl bekend is dat het bombardement meer dan 850 mensen het leven kostte. Dat er zo veel namen ontbreken, komt doordat veel gewonden naar ziekenhuizen buiten Rotterdam werden gebracht. <

Slachtoffer steekincident is 32-jarige Zwollenaar

De man die vrijdagmiddag is overleden na een steekincident in Zwolle is een 32-jarige Zwollenaar, heeft de politie bekendgemaakt. De aangehouden verdachte is een 30-jarige stadsgenoot. <

ME-inzet Jaarbeursplein pro-Palestijnse betoging

De ME is ingezet om de laatste demonstranten van het Jaarbeursplein te verdrijven, bevestigt de politie Midden-Nederland. Het gaat om enkele tientallen demonstranten die niet vertrokken na meerdere oproepen van de politie en de organisatie om het plein te verlaten. De burgemeester van Utrecht ontbond de pro-Palestijnse demonstratie omdat het te druk was. In het centrum en omliggende wijken is een noodbevel uitgevaardigd, omdat een groep demonstranten zich verplaatste door de stad. Iedereen ‘van wie een redelijk vermoeden bestaat uit te zijn op wanordelijkheden’ moet het gebied verlaten. <

beeld anp

Religieplatform roept op tot vrede Jeruzalem

Vertegenwoordigers van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) hebben hun religieuze leiders opgeroepen een eind te maken aan het geweld in en om de stad Jeruzalem. In de brief doen ze het appel op de leiders om hun volgers op te roepen het geweld te stoppen. ‘Samen optrekken is juist nu belangrijk’, schrijven de vertegenwoordigers van de drie religies. ‘Jeruzalem zou een symbool van vrede moeten zijn.’ <

Rutte ‘zeer bezorgd’ over strijd in Israël en Gaza

Demissionair premier Mark Rutte is ‘zeer bezorgd’ over de opgelaaide strijd tussen Israël en de Palestijnen. ‘Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit', aldus de premier. ‘Nederland roept op tot wapenstilstand en dialoog.' <





Ierse gezondheidsdienst slachtoffer cyberaanval

Het communicatiesysteem van de Ierse publieke gezondheidsdienst HSE (Health Service Executive) is uitgeschakeld in antwoord op ‘een aanzienlijke cyberaanval'. Het systeem wordt tijdelijk stilgelegd om het te beschermen tegen een aanval met gijzelsoftware, waarmee hackers systemen gijzelen om geld af te persen. Ziekenhuizen waarschuwden dat veel afspraken komen te vervallen. <

'Niet kinderen inenten, maar arme landen'

Om de coronapandemie onder de duim te krijgen zouden rijke landen armere landen van vaccins moeten voorzien, voordat ze overgaan tot het inenten van kinderen. De chef van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft dat gezegd. Tedros wil dat de landen die al ver zijn met het inenten van hun bevolking vaccins geven aan Covax, een internationaal programma dat vaccins beschikbaar stelt aan armere landen. <

beeld anp

Rechter stopt zaak tegen Italiaanse ex-minister

Een rechtbank op Sicilië heeft bepaald dat de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, niet terecht hoeft te staan voor de ‘ontvoering’ van bootmigranten. Aanklagers voerden aanvankelijk tegen Salvini aan dat hij migranten op zee wederrechtelijk vasthield, doordat hij een boot met migranten weigerde toe te laten tot Italiaanse havens in afwachting van toezeggingen uit Europese landen om ze op te nemen. <

Vermiste miljardair uit Duitsland doodverklaard

De Duitse miljardair Karl-Erivan Haub is ruim drie jaar na zijn verdwijning in de Zwitserse Alpen officieel doodverklaard. De rechtbank in Keulen heeft daar op verzoek van zijn familie mee ingestemd in verband met de overlijdensverklaring. De man ging in 2018 alleen op skitocht in Zermatt en keerde niet meer terug. <

Britten breiden 'groene reislijst' niet snel uit

Het Verenigd Koninkrijk zal terughoudend zijn met het uitbreiden van de groene lijst van landen waar mensen naartoe mogen reizen, zonder dat ze bij terugkomst in quarantaine hoeven. Premier Boris Johnson zegt de lijst niet te snel uit te willen breiden vanwege het risico op nieuwe coronavarianten. ‘Ik verwacht niet dat we de lijst snel zullen uitbreiden. Daarbij zullen we inderdaad in de nabije toekomst een zeer, zeer streng grensregime handhaven.' <

Tien miljoen voor familie gedode zwarte man Ohio

De familie van de ongewapende zwarte man die in de Amerikaanse stad Columbus door een agent werd doodgeschoten krijgt 10 miljoen dollar. Een school in Columbus wordt vernoemd naar het slachtoffer, Andre Hill. De stad in de staat Ohio heeft dat vrijdag bekendgemaakt. De politieman die Hill in december doodschoot werd in februari gearresteerd en aangeklaagd voor moord. <

Rusland noemt VS en Tsjechië onvriendelijk

De Russische regering heeft de Verenigde Staten en Tsjechië vrijdag officieel aangemerkt als onvriendelijke landen. Daardoor is het maximumaantal medewerkers op de ambassade van die landen in Rusland beperkt tot negentien. Tsjechië en Rusland hebben sinds april een diplomatieke ruzie, omdat Tsjechië Rusland ervan verdenkt achter een aanslag in 2014 te zitten. <

Libanees gedood die over grenshek Israël klom

Een 21-jarige Libanese man is volgens lokale media doodgeschoten door een Israëlische soldaat terwijl hij probeerde over een grenshek te klimmen. Het is al de hele dag onrustig bij de Libanees-Israëlische grens vanwege Libanezen die protesteren tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Volgens de Rode Halve Maan zijn op de Westelijke Jordaanoever zeven demonstranten gedood en 400 mensen gewond geraakt. <

beeld anp

Akkoord over onderzoek naar aanval op Capitool

De Democraten en de Republikeinen hebben overeenstemming bereikt om samen een onderzoeksgroep op te richten die moet gaan uitzoeken wat er precies gebeurde op 6 januari, toen aanhangers van toenmalig president Donald Trump het Amerikaanse Capitool bestormden. Er komt ook advies over de bescherming van het parlementsgebouw. <

‘Trump gaat weer rally's organiseren'

Donald Trump gaat weer bijeenkomsten organiseren voor zijn achterban, meldt persbureau Bloomberg. Een persoon die bekend is met de plannen zegt dat de eerste twee evenementen al in juni zullen plaatsvinden. De rally's werden eerder gehouden tijdens Trumps presidentschap en campagnes. <

Doden door explosie in moskee Afghanistan

Een explosie in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zeker twaalf mensen het leven gekost. De ontploffing komt tijdens een korte wapenstilstand vanwege het einde van de ramadan. De explosie vond volgens de politie plaats tijdens het vrijdaggebed. Naast de dodelijke slachtoffers, onder wie de imam, vielen er ook vijftien gewonden. <

VS hebben Kandahar na bijna 20 jaar verlaten

De VS hebben de ontmanteling van de grote militaire basis in het Afghaanse Kandahar afgerond. Het was de op één na grootste basis van Amerikaanse troepen in het land. De regio staat bekend als de geboortegrond van de radicale taliban. <

beeld anp

Studie: zoogdier kan via anus ‘ademen'

Zoogdieren kunnen zuurstof opnemen via hun anus, hebben Japanse wetenschappers ontdekt. Zij waren geïntrigeerd door hoe bepaalde zeedieren in noodsituaties via hun darmen ‘ademen' en besloten te onderzoeken hoe dat bij zoogdieren zit. Muizen, ratten en varkens bleken bij experimenten via hun anus zuurstof in hun bloed te kunnen krijgen. <

Weer tegenvaller Bayer in Roundup-zaak

De Duitse chemiereus Bayer heeft wederom een zaak verloren in de juridische strijd rond bestrijdingsmiddel Roundup. Het Amerikaanse hof van beroep in San Francisco weigerde om een beslissing uit 2019 nietig te verklaren, waarin wordt gesteld dat het middel kankerverwekkend is. <

‘Steeds meer fraude met cryptomunten'

Fraude met cryptomunten komt steeds vaker voor, merkt de Fraudehelpdesk. In de eerste vier maanden van dit jaar is al voor 4 miljoen euro aan beleggingsfraude gemeld, in meer dan de helft van de gevallen met cryptomunten. <