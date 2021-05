Investering in strijd tegen drugssmokkel

Den Haag

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus maakt bijna 7 miljoen euro vrij om ondermijnende criminaliteit in de haven van Rotterdam en op de luchthaven Schiphol tegen te gaan. Het gaat om een eenmalige investering. De Rotterdamse haven krijgt 5 miljoen euro en Schiphol 1,9 miljoen euro. Van het geld worden criminelen aangepakt die toegang hebben gevonden tot de logistieke processen en zo bijvoorbeeld gesmokkelde drugs kunnen doorlaten. Ook wordt geïnvesteerd in het tegengaan van corruptie onder medewerkers, het vergroten van toezicht, betere beveiliging en de inzet van ‘slimme technologie'. Vorig jaar werd in de haven van Rotterdam een recordhoeveelheid van ruim 40.000 kilo cocaïne onderschept. <