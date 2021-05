Hamer: herstelplan snel in steigers

Informateur Mariëtte Hamer is ‘redelijk optimistisch’ dat ze met de politieke partijen snel een akkoord zal bereiken over het herstelplan voor na de coronacrisis. ‘De tijdgeest vraagt ook wel om hier snel uit te zijn', zei ze vrijdag op een persconferentie.

Den Haag

Er liggen volgens informateur Mariëtte Hamer al veel ideeën klaar over hoe een herstelplan moet worden aangepakt. Het is niet moeilijk hiervan een overzicht te maken en partijen te vragen wat hen aanspreekt, zei ze. De informateur wil dit onderdeel ‘snel in de steigers zetten'. Ze verwacht niet dat het herstelplan heel gedetailleerd zal zijn, omdat ze maar drie weken de tijd heeft. Volgens Hamer kunnen bepaalde zaken in de volgende fase van de formatie worden besproken, zoals de vraag hoeveel geld in de economie wordt gepompt met het herstelplan.

SER-voorzitter Hamer werd woensdag door de Tweede Kamer benoemd als informateur. Ze heeft tot 6 juni de tijd, maar gaf aan dat dit kan uitlopen. De PvdA’er Hamer voelt ‘zeer veel urgentie', maar het gaat om de ‘kwaliteit van het werk', benadrukte ze. Hamer gaat volgende week eerst praten met de fractievoorzitters van de achttien partijen. Later volgen onder meer vertegenwoordigers van jongeren en door corona zwaar getroffen sectoren zoals de horeca en de kunstensector.

De inhoud komt als eerste aan de beurt. Het gaat dan om het herstelplan, de grote thema’s die het nieuwe kabinet moet aanpakken zoals het klimaat en de maatregelen om de rechtsorde te versterken. Pas daarna wordt gesproken over welke partijen willen meedoen aan de vorming van een nieuw kabinet. Volgens Hamer zijn er in deze fase ‘veel elementen’ waar partijen het waarschijnlijk snel over eens zullen worden. Over de formatiecrisis de afgelopen weken zegt Hamer: ‘Het is soms even nodig dat het ontploft, dat je daarna verder kunt gaan.'

Hamer begon haar werkzaamheden vrijdag met een gesprek met haar voorganger Herman Tjeenk Willink. Maandag ontvangt ze, net als Tjeenk Willink, eerst de kleine partijen voor een gesprek. Als eerste mag Sylvana Simons van BIJ1 langskomen. De dag eindigt met fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Dinsdag mogen de fractieleiders van de negen grootste partijen hun opwachting maken. VVD-voorman Mark Rutte is de laatste die de informateur spreekt. <