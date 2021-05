Schoolhulp achter de voordeur

Om een beeld te krijgen van de generatie die opgroeit tijdens de coronapandemie, volgt het Nederlands Dagblad de komende tijd de Brede School: een samenwerking tussen scholen en organisaties in Gouda, die prioriteit geeft aan kinderen met een achterstand. Vandaag, in aflevering 5: Samen Leren.

Samen spelen in de lentezon. 'Presteren op school begint met hoe een kind in zijn vel zit.’

Ouders leren hoe ze hun kinderen helpen leren. Dat doet het project Samen Leren.

De pandemie kan positieve invloed hebben op de ontwikkeling, merkt Samen Leren-begeleider Marjan Verhoeven: 'In de thuissituatie leer je lessen voor het leven.'

Gouda

De lentezon schijnt uitbundig in de speeltuin waar Noah (7) en zijn ouders het Samen Leren-traject afsluiten, dat ze de afgelopen maanden onder begeleiding van Marjan Verhoeven hebben doorlopen. Zij licht toe: ‘Ik heb Noah beloofd dat we afscheid nemen met een potje voetbal, want daar is hij gek op.’ Maar eerst een educatief dobbelspelletje met z’n vieren. Een instructieblad geeft aan welke opdracht hoort bij de combinatie van twee geworpen dobbelstenen. De zevenjarige gn..

