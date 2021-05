‘Groen van Prinsterer zou moeite hebben met de stijl van de huidige oppositie’

Amersfoort

Dat er in Nederland bijzonder onderwijs bestaat, is voor een groot deel te danken aan de gereformeerde politicus, jurist en historicus Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876). Volgende week, 19 mei, is het 145 jaar geleden dat hij overleed. Naast de vele aanzienlijken die het woord voerden aan zijn graf, stond een eenvoudige onderwijzer, Meijer, uit Rotterdam. ‘Hier sta ik dan’, zei hij. Namens zeshonderd onderwijzers en tienduizenden kinderen sprak hij over de grote betekenis van Groen, ‘de Evangeliebelijder’.

Groen geldt als de geestelijke vader van de antirevolutionaire richting in de politiek. Protestantse politici, in het CDA, de ChristenUnie en de SGP, noemen zich erfgenamen van Groen. Zijn voornaamste boek, Ongeloo..

