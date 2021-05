Gevonden dode baby in Wernhout is meisje

De baby die woensdagmiddag dood werd gevonden in Wernhout is een meisje, meldt de politie donderdag. Het onderzoek naar de identiteit van het meisje en de ouders is nog in volle gang. Er wordt gezocht naar getuigen. Ook wordt er sporenonderzoek gedaan en gekeken of er camerabeelden zijn van het park waar een voorbijganger het meisje vond. <

Artsen zonder Grenzen hervat reddingswerk

Artsen zonder Grenzen hervat het reddingswerk op de Middellandse Zee, dat vorig jaar gestaakt werd vanwege de coronapandemie. Met een eigen schip gaat de organisatie mensen in nood helpen en medische noodhulp geven aan vluchtelingen die de oversteek van Libië naar Italië maken. Het schip Geo Barents zal binnen enkele weken aankomen. <

