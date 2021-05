Raad van State roept IND tot de orde

Het is als buitenstaander een gewaagde onderneming: beoordelen of iemand werkelijk tot het christelijk geloof is bekeerd. Toch is dat wat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) doet. Vindt de dienst een bekering niet overtuigend, dan wordt het asielverzoek van de persoon in kwestie afgewezen. De Raad van State oordeelde woensdag echter dat de IND bij het verzoek van twee Iraniërs niet zorgvuldig heeft gehandeld en opnieuw een oordeel moet vellen.