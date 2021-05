Zaterdag start de GZB-pinkstercampagne 'Houd het vuur brandend'. De Gereformeerde Zendingsbond wil met deze campagne de mogelijkheid bieden om met de wereldkerk op weg te gaan naar Pinksteren, 'om het vuur van het geloof aan te wakkeren en zelf ook door te geven'. Deel van de campagne is onder meer het GZB-event op zaterdagavond 15 mei, een online-reis door de wereldkerk. Er is muziek van Elise Mannah en Lukas Kramer. Zaterdagmiddag is er de challenge 'Youth on Fire' voor kinderen en jongeren, met creatieve en sportieve opdrachten en een concert van Marcel en Lydia Zimmer. Bij de campagne zijn inmiddels 80 gemeenten aangesloten, die op lokaal niveau meedoen met fietstochten, bloemenacties en challenges.

