Longcovid, een lange lijdensweg

De meeste longcovid-patiënten ervaren langdurige gevolgen van hun corona-infectie. Perspectief is lastig, omdat er nog weinig over bekend is.

‘Zelfstandig voor mijn eigen kinderen zorgen lukt me niet’

Ineke Cornet (38) is theoloog en woont in Amersfoort met haar man en drie kinderen.

‘Als we een rondje van veertig minuten wandelen met het gezin moet ik ervoor rusten, halverwege de wandeling even liggen en zodra we thuis komen ook direct weer plat gaan. Het begon begin maart 2020, toen mijn gezin en ik besmet raakten. Bij mij leken de symptomen enigszins mee te vallen, maar toen ik vanaf mei aan mijn conditie ging werken, op doktersadvies, ben ik nog veel zieker geworden. Denk aan branderige longen, krampen in heel mijn lichaam en een hartslag van bijna 140 als ik naar het toilet ging. Er werd vermoed dat ik een longembolie had, maar in het ziekenhuis konden ze ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .