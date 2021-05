De vrijheid om je meningen te uiten is niet onbegrensd, en ons gebruik ervan is onvolmaakt

De pluriforme pers, dus zeker een zelfstandige christelijke krant als deze, geldt als symbool van de Vrijheid van Meningsuiting. Maar de strafwet verbiedt groepsbelediging, en christelijk geloof uit zich in zelfbeheersing. ‘Gewoon zeggen wat we altijd al zeiden’? Dat kan ook een afgodje zijn.

Deze maand gaan twee collega’s met pensioen. Aad Lootens was 33 jaar onze financieel manager, Frans Tijssen was 47 (!) jaar redacteur. Hun afscheid zet ons stil bij de ontwikkeling van het bedrijf, de krant die we maken en het vak dat we beoefenen. Journalistiek werkt vandaag anders dan een halve eeuw geleden, toen de media een nog bonter mozaïek waren; al die kranten en omroepen in hun felle eigen kleuren.

Jaarlijks groeit de kring van collega’s wier leven pas begon toen Aad al voor deze krant werkte; er zijn er van wie zelfs de ouders geboren werden toen Frans al artikelen schreef. Tegelijk hebben we ook abonnees die het zich als de dag van gisteren herinneren: dat weergaloos linkse kabinet-Den Uyl (1973-1977), met opponenten als ..

