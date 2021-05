Actie christelijke hulporganisaties voor coronahaarden in India en Nepal

Zwolle

Het gaat onder meer om India en Nepal, waar de situatie schrijnend is. ‘Onze collega's in India smeken ons om extra hulp’, vertelt woordvoerder Anki van Bruggen van het noodhulpcluster. ‘Vrijwel iedereen verliest daar dierbaren doordat er te weinig medische hulp is. Hele gezinnen zitten zonder eten in lockdown en worden steeds kwetsbaarder.’ Het noodhulpcluster, waarin Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA samenwerken, richt zich onder meer op voorlichting en op bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra. Ook wordt directe hulp geboden in de vorm van voedsel, medische en psychosociale hulp en zuurstoftanks. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .